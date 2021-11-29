Стало известно последнее желание Александра Градского

Стало известно последнее желание Александра Градского
Александр Градский. Фото: Instagram "aborgradsky"

Певец Александр Градский за несколько месяцев до смерти в разговоре с ведущим телеканала «Москва 24» Евгением Додолевым рассказал о своем желании, которое оказалось для него последним.

В преддверии съемок в 10-м, юбилейном сезоне музыкального телешоу «Голос» Градский рассказал, что хочет похудеть на 40 кг, сообщает News.ru.

«Я обязан похудеть, вариантов никаких нет. Сниматься буду», — сказал он.

Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. По предварительной информации, причиной стал инфаркт головного мозга.

Градского экстренно доставили в московскую больницу 26 ноября с подозрением на инсульт. Певец пожаловался на плохое самочувствие, еще находясь у себя дома. Предполагается, что к ухудшению здоровья композитора привел перенесенный им в сентябре коронавирус.

Александр Градский в 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 28 ноября ночью около 2 часов скончался народный артист России Александр Градский.

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