Экс-главу администрации Выборга будут судить за хищение 764 млн рублей

Экс-главу администрации Выборга будут судить за хищение 764 млн рублей
Геннадий Орлов в зале суда. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Ленинградской области в суд передали дело о хищении 764 миллионов рублей из госбюджета, обвиняемыми по которому проходят экс-глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов и его сообщники.

Об утверждении обвинительного заключения по делу в отношении Орлова и четырех предпринимателей сообщила Генпрокуратура РФ. Пятерых фигурантов обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использовании служебного положения, организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как считает следствие, с 2018 по 2019 год обвиняемые вносили ложные сведения о задолженностях по оплате выполненных подрядчиками работ, в том числе по ремонту двух муниципальных зданий. Таким способом они перечисляли бюджетные средства на счета подконтрольных организаций и предпринимателей. Договоры по факту не заключались, а ремонт не проводился. Всего было похищено 764 миллиона рублей.

Денежные средства и имущество обвиняемых арестовано. Дело рассмотрит петербургский Красногвардейский районный суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Юрий Хованский пожаловался на давление со стороны следствия в СИЗО.

выборгский район геннадий орлов ленобласть мошенничество хищение


 

Новости партнеров
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Шукшина дала отпор врачам: «Здоровые не должны жить по правилам для больных!»
Шукшина дала отпор врачам: «Здоровые не должны жить по правилам для больных!»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Экс-главу администрации Выборга будут судить за хищение 764 млн рублей
Еще одно ДТП в снегопад: авто влетело в дорожное ограждение на Ветеранов
Путин освободил семьи с детьми от НДФЛ при продаже жилья
В Ленобласти за неделю состоялось 15 аварийно-спасательных операций
Центр имени Гамалеи адаптирует «Спутник V» для борьбы с омикрон-штаммом
Медведев заявил о необходимости дополнительных мер для адаптации мигрантов
Юрий Хованский пожаловался на давление со стороны следствия в СИЗО
Петербуржцам рассказали об уникальном обитателе Ленинградского зоопарка с броней