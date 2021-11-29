Экс-главу администрации Выборга будут судить за хищение 764 млн рублей

В Ленинградской области в суд передали дело о хищении 764 миллионов рублей из госбюджета, обвиняемыми по которому проходят экс-глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов и его сообщники.

Об утверждении обвинительного заключения по делу в отношении Орлова и четырех предпринимателей сообщила Генпрокуратура РФ. Пятерых фигурантов обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использовании служебного положения, организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как считает следствие, с 2018 по 2019 год обвиняемые вносили ложные сведения о задолженностях по оплате выполненных подрядчиками работ, в том числе по ремонту двух муниципальных зданий. Таким способом они перечисляли бюджетные средства на счета подконтрольных организаций и предпринимателей. Договоры по факту не заключались, а ремонт не проводился. Всего было похищено 764 миллиона рублей.

Денежные средства и имущество обвиняемых арестовано. Дело рассмотрит петербургский Красногвардейский районный суд.

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