Суд вынес приговор по делу о взятках в петербургском «Водоканале»

Бывшие сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» отправились в колонию и получили штрафы за получение и дачу взяток.

В объединенной пресс-службе городских судов сообщили, что Московский районный суд огласил приговор в отношении Романа Захлебаева, Александра Самченко, Дмитрия Постолова, Кирилла Глова, Дмитрия Лопатина, Константина Душко, Александра Цукура, и Сергея Семенова, виновных в нескольких эпизодах получения взятки и дачи взятки.

Суд выяснил, что экс-начальник Службы экологического мониторинга Управления охраны окружающей среды Роман Захлебаев, бывший ведущий инженер Александр Самченко и часть других обвиняемых брали взятки с организаций, заключавших с «Водоканалом» договоры отведения. За деньги подсудимые оформляли декларации и вносили изменения в сведения о качестве сточных вод. Остальные фигуранты были посредниками.

Общая сумма взяток составила 2,89 миллиона рублей.

Суд назначил Захлебаеву 6,5 лет в ИК строго режима, Самченко — 5,5 лет в ИК строгого режима, Душко — 4,5 года условно, Цукуру — 4 года условно. Постолов, Глова и Лопатин получили штрафы по 800 тысяч рублей, а Семенова оштрафовали на 1,1 миллиона рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-главу администрации Выборга будут судить за хищение 764 млн рублей.