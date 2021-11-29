Дизайнер Том Форд раскритиковал фильм «Дом Gucci»

Американский дизайнер Том Форд, в прошлом работавший в Gucci креативным директором, раскритиковал фильм «Дом Gucci» режиссера Ридли Скотта.

Форд написал в своем эссе для Air Mail, что кинокартина о модном доме знаменитой итальянской семьи «сбил его с толку». Однако ему понравилась игра Леди Гаги, которая исполнила роль Патриции Реджани — супруги Маурицио Гуччи. Он назвал ее «неотразимой». В остальном он охарактеризовал картину, как «смехотворную».

По словам дизайнера, как только он вышел из кинотеатра, ему показалось, что он пережил ураган. Форд отмечает, что все еще не уверен, что посмотрел.

«Это был фарс или захватывающий рассказ о жадности? Часто смеялся вслух, но должен ли был?», — подчеркнул он.

Форд подчеркнул, что его мнение может быть предвзятым, поскольку он лично работал вместе с Маурицио. Он написал, что ему трудно отделить реальность от «лакированной мыльной оперы», которой оказался фильм.

Премьера «Дома Gucci» на больших экранах в России состоится 2 декабря.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сборы «Дюны» в американском прокате превысили 100 млн долларов.