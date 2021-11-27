Сборы «Дюны» в американском прокате превысили 100 млн долларов

Сумма сборов фильма «Дюна» режиссера Дени Вильнева в прокате в США превысила 100 миллионов долларов.

Как сообщает Deadline, фантастический фильм вышел на экраны в США 22 октября. Чуть больше, чем за месяц выручка в американских кинотеатрах составила более 100 миллионов долларов.

Общая сумма мирового проката превысила 400 миллионов долларов. Только за День благодарения (25 ноября) кинокартина заработала 400 тысяч долларов.

Это второй релиз студии Warner Bros. в текущем году, который за все время проката собрал более 400 миллионов долларов. Первое место остается за фильмом «Годзилла против Конга», сборы которого составили 467 миллионов рублей.

За первый уик-энд в Штатах «Дюна» заработала 40,1 миллиона долларов. Это был лучший старт за всю карьеру Дени Вильнева.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фильм «Дюна» выдвинули на «Оскар» в 14 номинациях.