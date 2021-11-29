Спасатели локализовали пожар в однушке на улице Фрунзе

Пожар произошел в квартире на улице Фрунзе. Фото: google.maps

Пожар произошел в квартире на улице Фрунзе. Фото: google.maps

В Петербурге поздно вечером произошел квартирный пожар, который локализовали.

Об этом информирует пресс-служба городского управления МЧС. Экстренные службы получили сообщение о пожаре в понедельник в 23:31. Все случилось в доме №17 по улице Фрунзе в Московском районе.

По данным ведомства, возгорание по неизвестной причине началось в однокомнатной квартире площадью 50 квадратных метров. В одной из комнат загорелась обстановка, площадь пожара составила 2 квадратных метра.

К 23:54 квартирный пожар был локализован. На месте происшествия сейчас работают 15 человек личного состава и три пожарных машины.

«Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении.

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