Два автомобиля устроили ДТП на пересечении Испытателей и Коломяжского

Два автомобиля устроили ДТП на пересечении Испытателей и Коломяжского
ДТП на проспекте Испытателей. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

Два легковых автомобиля не поделили перекресток на проспектах Испытателей и Коломяжском.

Дорожный инцидент случился в понедельник вечером, 29 ноября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что транспортные средства отлетели друг от друга в разные стороны. Машины отделались незначительными повреждениями.

По словам очевидцев, причиной аварии стало несоблюдение скоростного режима на заснеженной дороге.

«Граждане водители, на таком покрытии скорость 40 км/ч самая оптимальная», — написал автор записи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении проспектов Энгельса и Пархоменко произошло ДТП с участием бетономешалки и легкового авто. В результате столкновения пострадал водитель легковушки, на месте происшествия работали медики корой помощи.

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