Врач Мясников заявил, что храп грозит опасными заболеваниями

Врач Мясников заявил, что храп грозит опасными заболеваниями
Храп может привести к сахарному диабету, ожирению, гипертонии и импотенции. Фото: pixabay

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что храп может привести к опасных заболеваний.

Он рассказал в эфире канала «Россия 1», что храп не всегда является признаком болезни апноэ сна. По его словам, нужно различать храп, который «мешает спать нашим близким и соседям», и храп, который приводит к неприятным последствиям.

Специалист пояснил, что при апноэ сна мягкое небо западает и перекрывает вход в дыхательные пути, что приводит к тому, что человек не может вздохнуть и, делая паузу, пробивает воздух храпом. Он предупредил, что этот недуг может привести к сахарному диабету, ожирению, гипертонии и импотенции.

Что касается обычного храпа, он зависит от анатомии. Он может происходить из-за искривления носовой перегородки, травм, а также наличия аденоидов или избыточного веса.

Для того, чтобы выяснить причину храпа, Мясников посоветовал сходить к ЛОРу — врач может увидеть искривление перегородки или какие-либо травмы. Если таких проблем нет, то врач порекомендовал обратить внимание на возможные аллергии или воспаления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог рассказала о пользе какао для снижения уровня холестерина.

Александр Мясников доктор мясников храп


 

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