Во вторник в Пулково нет задержанных рейсов

Во вторник, 30 ноября, из Пулково все самолеты вылетят, согласно расписанию.

Все авиарейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах информации нет.

Однако ситуация может поменять в связи с погодными условиями или другими причинами.

Накануне в Пулково задержали один международный рейс. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты до города Ла Романа в Доминикане. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы. Изначально планировалось, что самолет улетит из Петербурга в Ла Роману в 1:00, но вылет перенесли ровно на семь часов — борт поднимется в небо в 8:00. Рейс ZF 945 обслуживает авиакомпания «Азур эйр».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аэропорт «Пулково» отчитался о результатах за 10 месяцев текущего года. В период с 1 января по 31 октября 2021 года петербургский аэропорт обслужил на внутренних и международных рейсах 15,3 млн пассажиров.