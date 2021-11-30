Гинцбург: назальная вакцина защитит непривитых «Спутником V»

Гинцбург: назальная вакцина защитит непривитых &#171;Спутником V&#187;
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Директор центра Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит защиту и тем, кто ранее был привит не «Спутником V».

«Наверняка будет, если человек был привит работающими вакцинами, которые дают антитела», — приводит его слова РИА «Новости».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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