Врач назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, что управление автомобилем в болезненном состоянии может создавать угрозу как для самого водителя, так и для окружающих. Он призвал водителей не садиться за руль при температуре выше 38,5°С.

Специалист отметил, что ковид может приводить к внезапному ухудшению самочувствия, поэтому повышение температуры. В таком случае лучше отказаться от поездки за рулем.

«Обстановка эпидемическая, поэтому любая температура – это подозрение на воспалительный процесс и на COVID-19. Это непредсказуемая болезнь, человек может сейчас чувствовать себя хорошо, а через полчаса потерять сознание. Поэтому однозначно не стоит садиться за руль с температурой», –приводит его слова «радио Sputnik».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по данным управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, с начала года в обоих регионах выросло число аварий с участием несовершеннолетних. При этом пострадавших в таких ДТП тоже становится больше, а вот смертность, к счастью, снижается.