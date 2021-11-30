Ольга Бузова вернулась в больницу после побега

Телеведущая и певица Ольга Бузова вернулась в больницу после побега.

Как сообщает StarHit, у артистки были «неотложные дела» — съемки в прямом эфире на шоу «X-Фактор» и встреча с семьей. Однако состояние Ольги Бузовой не улучшилось, и ей пришлось вернуться в больницу.

Звезда попросила фанатов не волноваться и предупредила, что «пропадает на несколько дней».

Ранее стало известно, что Ольгу Бузова пришлось положить в больницу с травмой руки. Об этом накануне сообщила сама знаменитость у себя на страничке в социальной сети Instagram. Врачи считают, что кисть начнет функционировать, как прежде, через пару месяцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Наталия Орейро выразила желание спеть с Волочковой и Бузовой.