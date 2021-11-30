Число пострадавших на шахте «Листвяжная» достигло 96 человек

Число пострадавших на шахте &#171;Листвяжная&#187; достигло 96 человек
На шахте "Листвяжная" произошла авария. Фото: МЧС

Число пострадавших в результате ЧП на шахте «Листвяжная» выросло до 96.

«Всего при аварии на шахте пострадали 96 человек, в том числе 43 горноспасателя», — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Напомним, в четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло ЧП. В этот момент под землей были 285 человек. Погибло 52 человека. По данным источника ТАСС, перед аварией превышений предельно допустимой концентрации метана в шахте не было.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руководство шахты «Листвяжная» задержано по делу о гибели 52 человек.

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