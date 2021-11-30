На острове Реюньон во Франции обнаружен первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» зарегистрирован во Франции, в заморском регионе Реюньон в Индийском океане.

Один из шести выявленных возможных случаев оказался положительным, сообщил специалист из Объединенной группы по исследованию инфекционных процессов на тропических островах (PIMIT) в эфире телеканала Réunion la 1ere.

Заразившемуся мужчине более 50 лет. Отмечается, что он в рамках деловой поездки проехал через Мозамбик и ЮАР, после чего вернулся на Реюньон.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург назвал сроки получения вакцины против нового омикрон-штамма COVID.