Задержан поджигатель иномарки медсестры в Петербурге

В Красносельском районе Петербурга сожгли иномарку.

Инцидент случился 20 марта. Сгорела автомобиль «Киа Рио», принадлежащий старшей медсестре «Мариинской городской больницы».

Как стало известно gazeta.spb.ru, 15 ноября у дома 9 по улице Тамбасова опергруппой был задержан мужчина. По предварительной информации, около 23:05 он облил бензином и поджег иномарку.

26 ноября во Владивостоке был задержан гендиректор ООО «СК Ника». Его отправили под стражу. По предварительным данным, он приискал для поджога указанного автомобиля задержанного ранее мужчину.