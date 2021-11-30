В Кировском районе в почтовом ящике нашли предмет, похожий на гранату

Из-за инцидента пришлось эвакуировать жильцов парадной.

В Кировском районе в ночь на 30 ноября пришлось эвакуировать жилой дом в связи с обнаружением подозрительного предмета, похожего на гранату. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Боеприпас заметили в парадной дома на Балтийской улице. В полночь жители дома покинули теплые постели, пока сотрудники правоохранительных органов не убедились, что беспокоиться не о чем. Взрывотехники заверили, что найденная граната не представляет никакой опасности.

Домой люди смогли вернуться в два часа ночи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на заводе боеприпасов в Дзержинске прогремели несколько взрывов.