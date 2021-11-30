Еще 40 человек остаются в шахте «Листвяжная»

Еще 40 человек остаются в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом рассказал генеральный директор Военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев, сообщает РИА «Новости».

Напомним, в четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло ЧП. В этот момент под землей были 285 человек. Погибло 52 человека. По данным источника ТАСС, перед аварией превышений предельно допустимой концентрации метана в шахте не было.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руководство шахты «Листвяжная» задержано по делу о гибели 52 человек.