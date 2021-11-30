В Ленобласти еще 379 человек заразились коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 379 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 90 471 случай ковида. При этом выздоровели 70 641 пациент.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на третьем месте — 2103 случая. На первом Москва — 2788 случаев. На третьем месте Московская область — 2215.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.