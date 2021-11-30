Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев заражения ковидом

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев заражения ковидом
Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

Наименьший темп прироста случаев заражения коронавирусной отмечен в Калмыкии, он составил 0,08%.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,08%, 2. Республика Алтай 0,13%, 3. Москва 0,14%», — сообщили в Оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего с начала пандемии в России выявлен 9 636 881 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 275 193 летальных исхода, выздоровели 8 329 253 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у 83% взрослых петербуржцев есть антитела к коронавирусу.

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