Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев заражения ковидом

Наименьший темп прироста случаев заражения коронавирусной отмечен в Калмыкии, он составил 0,08%.
«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,08%, 2. Республика Алтай 0,13%, 3. Москва 0,14%», — сообщили в Оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.
Всего с начала пандемии в России выявлен 9 636 881 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 275 193 летальных исхода, выздоровели 8 329 253 человека.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у 83% взрослых петербуржцев есть антитела к коронавирусу.