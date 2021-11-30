На перекрестке Ленинского и Десантников не смогли разъехаться иномарка и маршрутка

Во вторник, 30 ноября, в Красносельском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и легкового автомобиля.
Дорожный инцидент случился на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Десантников.
«Встретились «Рено» и маршрутка на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Десантников», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало.
«Скорее всего, виноват водитель Рено, если он решил ехать прямо, так как правая полоса для поворота только направо», — предположили пользователи Сети.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении проспектов Энгельса и Пархоменко произошло ДТП с участием бетономешалки и легкового авто. В результате столкновения пострадал водитель легковушки.