На перекрестке Ленинского и Десантников не смогли разъехаться иномарка и маршрутка

Дорожный инцидент случился на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Десантников. Фото: vk.com/spb_today

Дорожный инцидент случился на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Десантников. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник, 30 ноября, в Красносельском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и легкового автомобиля.

Дорожный инцидент случился на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Десантников.

«Встретились «Рено» и маршрутка на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Десантников», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

«Скорее всего, виноват водитель Рено, если он решил ехать прямо, так как правая полоса для поворота только направо», — предположили пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении проспектов Энгельса и Пархоменко произошло ДТП с участием бетономешалки и легкового авто. В результате столкновения пострадал водитель легковушки.