В России не будут штрафовать за отказ от вакцинации

В России не будут штрафовать за отказ от вакцинации
Пескову не понравилась инициатива. Фото: kremlin.ru

Кремль не планирует идти тем путем, который выбрала Австрия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение штрафов из-за отказа от вакцинации от коронавируса. Подобные есть, например, в Австрии. Об этом сегодня, 30 ноября, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля заверил, что правительство не собирается перенимать опыт Австрии, так что наказания за отказ ждать не стоит.

«Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России»,

— цитирует заявление Дмитрия Пескова 30 ноября РИА Новости.

Напоминаем, что в Австрии штраф введут с 1 февраля 2022 года. Вакцинация в стране будет обязательной. Для тех, кто не хочет делать прививку, предусмотрен штраф до 7,2 тысячи евро (почти 611 тысяч рублей) или даже лишение свободы на срок до 4 месяцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге пенсионерам заплатят за вакцинацию от ковида уже в январе.

австрия вакцинация кремль штраф


 

Новости партнеров
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Массовая авария на Мгинском путепроводе
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
Шукшина дала отпор врачам: «Здоровые не должны жить по правилам для больных!»
Шукшина дала отпор врачам: «Здоровые не должны жить по правилам для больных!»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России не будут штрафовать за отказ от вакцинации
ККИ в ходе рейдов по борьбе с незаконной уличной торговлей изъял более 640 ...
В центре Гамалеи заявили, что в России нет необходимости вводить локдаун ...
Дворцовая площадь и Невский проспект оставили без празднеств 31 декабря
В Петербурге нашли поликлинику, где за 15 тыс. рублей выдавали QR-код
Автомобиль повалил светофор на перекрестке Кубинской и Кузнецовской
В Кремле надеются, что угроз завершению сертификации «Северного потока ...
В Петербурге из-за снегопада задержались электрички