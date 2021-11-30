В России не будут штрафовать за отказ от вакцинации

Кремль не планирует идти тем путем, который выбрала Австрия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение штрафов из-за отказа от вакцинации от коронавируса. Подобные есть, например, в Австрии. Об этом сегодня, 30 ноября, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля заверил, что правительство не собирается перенимать опыт Австрии, так что наказания за отказ ждать не стоит.

«Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России»,

— цитирует заявление Дмитрия Пескова 30 ноября РИА Новости.

Напоминаем, что в Австрии штраф введут с 1 февраля 2022 года. Вакцинация в стране будет обязательной. Для тех, кто не хочет делать прививку, предусмотрен штраф до 7,2 тысячи евро (почти 611 тысяч рублей) или даже лишение свободы на срок до 4 месяцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге пенсионерам заплатят за вакцинацию от ковида уже в январе.