Мусоровоз врезался в авто и заблокировал проезд по заснеженному переулку Щербакова

Мусоровоз встал поперек Щербакова переулка, попутно врезавшись в припаркованный автомобиль. Дорога оказалась перекрыта не только для водителей, но и пешеходов.

Дорожный инцидент случился во вторник, 30 ноября. Подробности рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Транспортное средство перекрыло проезд водителям на Загородный проспект. Пешеходам же приходится обходить переулок.

О пострадавших информация не поступала, причиной аварии могла стать непогода, дороги покрыты снегом, чз-за чего движение затруднено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Московское шоссе оказалось перекрыто из-за буксующих фур. Большегрузы заблокировали проезд под Шушарами, машины не могут выехать со складов в сторону Петербурга. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», участок дороги окрасился в бордовый цвет.