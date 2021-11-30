«ГАЗель» протаранила легковушку на перекрестке Салова и Белградской

&#171;ГАЗель&#187; протаранила легковушку на перекрестке Салова и Белградской
ДТП на пересечении улицы Салова и Белградской улицы. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

На пересечении улиц Салова и Белградской произошло ДТП с участием легкового автомобиля и «ГАЗели».

Дорожный инцидент случился вечером во вторник, 30 ноября. Подробности рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Фольксваген не проскочил перед ГАЗелью», — написал автор записи.

Авария произошла посреди перекрестка. Остальным участникам движения приходится объезжать столкнувшиеся машины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Петербурга стоят в 10-балльных пробках во вторник вечером. Загруженность автомобильных трасс резко возросла еще до часа пик. К 20:00 загруженность спадет до 6 баллов. Нормализоваться ситуация на дорогах должна только к 22:00. Ситуацию на дорогах значительно осложнили последствия снегопада, который обрушился на город с вечера понедельника.

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