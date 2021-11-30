На пересечении Академика Байкова и Светлановского не смогли разъехаться две иномарки

. Две иномарки столкнулись на пересечении улицы Академика Байкова и Светлановского проспекта. Фото: vk.com/spb_today

. Две иномарки столкнулись на пересечении улицы Академика Байкова и Светлановского проспекта. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник, 30 ноября, в Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился вечером во время снегопада. Две иномарки столкнулись на пересечении улицы Академика Байкова и Светлановского проспекта. В Сети появилось фото с места происшествия.

«Хёндэ Солярис ударил Киа Соренто на пересечении улицы Академика Байкова и Светлановского пр. (В направлении Тихорецкого пр.)», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автомобиль повалил светофор на перекрестке Кубинской и Кузнецовской.