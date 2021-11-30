В Гатчинском районе загорелся частный дом

Во вторник, 30 ноября, в Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 08:18 мск.

В массиве «Новинка»горел частный дом на площади 32 кв.м, сообщили во ГУ МЧС по региону.

На месте происшествия работала дежурная смена 105 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось в 10:12 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два автомобиля устроили ДТП на пересечении Испытателей и Коломяжского.