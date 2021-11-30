В Пулково вечером 30 ноября задержали 7 авиарейсов

В Пулково сегодня задержали семь рейсов. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково сегодня задержали семь рейсов. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня, 30 ноября, в петербургском аэропорту Пулково задержали семь рейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Ла Романа, Москвы, Ростов-на-Дону, Ургенч. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Ла Романа. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 1:00, однако время вылета сдвинули на 21:00. Далее с опозданием вылетят четыре рейса до Москвы. Самолеты перенесли с 17:30, 19:45, 20:10 и 22:00.

Также задерживают вылет до Ростов-на-Дону. Самолет должен был улететь в 20:35, но по факту ждать придется до 21:20.

Время вылета самолета в Ургенч отложили до 2:00, хотя рейса был назначен на 21:45.

Причины задержек не указываются.

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