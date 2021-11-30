Парковка авто на Каменноостровском проспекте мешает движению трамваев

На Каменноостровском стоят трамваи. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На Каменноостровском стоят трамваи. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петроградском районе Петербурга встали трамваи.

О неприятном дорожном инциденте сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 30 ноября, во вторник.

Очевидцы происходящего пишут, что общественный транспорт не может сдвинуться с места от Каменноостровского проспекта вдоль реки Карповки в связи с «неправильной» парковкой автомобилистов.

Машины поставили слишком близко к трамвайным путям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у «Проспекта Большевиков» встали трамваи из-за кучи снега на путях. Коммунальщики, убирающие осадки ночью, свалили их в одну кучу прямо на трамвайных путях. Теперь один из самых проблемных перекрестков «стоит» практически без надежд на улучшение ситуации.