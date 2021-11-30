Суд запретил фильм о приключениях диггеров в петербургском метро

Картина демонстрирует, как молодежь слоняется по потаенным местам подземки Петербурга и комментирует то, что видят перед собой.

О запрете на фильм сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Ранее прокуратура потребовала запретить кинофильм про метро «Тайна третьей станции». Картину отсняли в 2003 году.

В ведомстве думают, что двухсерийная лента нарушает закон о защите информации, о противодействии терроризму и транспортной безопасности.

Так, в фильме команда диггеров Seen and Heard называет способы несанкционированного проникновения в метро. Стоит отметить, что два участника погибли несколько лет назад в коллекторе на набережной реки Карповки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд вынес приговор по делу о взятках в петербургском «Водоканале».