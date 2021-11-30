В России коронавирусом за сутки заразились еще 32,6 тыс. человек

В России коронавирусом за сутки заразились еще 32,6 тыс. человек
Коронавирус продолжает убивать россиян. Фото: pexels.com

За последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 32 648 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией во вторник, 30 ноября.

За минувшие 24 часа от коронавируса и его последствий умерло 1 229 граждан России. В Москве жертвами вируса стали 97 человек, в Петербурге — 69, а в Московской области — 50.

В общей сложности в стране за все время пандемии скончались 275 193 россиянина.

Всего в России зафиксировано 9 млн 636 тыс. 881 случай коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России не будут штрафовать за отказ от вакцинации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение штрафов из-за отказа от вакцинации от коронавируса. Подобные есть, например, в Австрии.

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