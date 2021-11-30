В центре Петербурга отключили свет

Электричества нет на Коломенской улице.

В Центральном районе Петербурга с 23:00, на Коломенской улице, выключили электричество. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» вечером, 30 ноября.

«Это до зимы ещё целых полчаса , а коллапсы уже начались», — шутит петербуржец.

Также, по словам комментаторов в Сети, светы нет на Лиговском проспекте, в доме №107, а также на улице Марата.

В связи с чем это произошло в данный момент неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что порядка 88 тысячам жителей Петербурга и Ленобласти могут отключить электроэнергию за неуплату. В пресс-службе «Петроэлектросбыта» сообщили, что без электричества рискуют остаться неплательщики, которые накопили долги на 5 и более тысяч рублей.