Джордж Мартин издаст книгу о создании сериала «Игра престолов»

Джордж Мартин издаст книгу о создании сериала &#171;Игра престолов&#187;
Джордж Мартин издаст книгу о создании сериала. Фото: Кадр из сериала "Игра престолов".

Американский писатель Джордж Мартин издаст книгу, которая расскажет о создании сериала «Игра престолов».

Об этом пишет «Культуромания».

Чтиво получит название Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers.

В опубликованном из книги отрывке представитель Мартина сообщает о переживаниях автора в связи с финалом сериала.

Писатель был консультантом у шоураннеров Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса. При этом последние в результате не стали следовать его сценарному плану.

В 2022 году планируется премьерный показ приквела «Игры престолов» — сериала «Дом дракона», действия которого развернутся за 300 лет до событий оригинала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что семья Гуччи осталась недовольна фильмом «Дом Gucci».

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