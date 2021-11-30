Джордж Мартин издаст книгу о создании сериала «Игра престолов»

Американский писатель Джордж Мартин издаст книгу, которая расскажет о создании сериала «Игра престолов».
Об этом пишет «Культуромания».
Чтиво получит название Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers.
В опубликованном из книги отрывке представитель Мартина сообщает о переживаниях автора в связи с финалом сериала.
Писатель был консультантом у шоураннеров Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса. При этом последние в результате не стали следовать его сценарному плану.
В 2022 году планируется премьерный показ приквела «Игры престолов» — сериала «Дом дракона», действия которого развернутся за 300 лет до событий оригинала.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что семья Гуччи осталась недовольна фильмом «Дом Gucci».