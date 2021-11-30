Семья Гуччи осталась недовольна фильмом «Дом Gucci»

Наследники модного дома, несмотря на это, кажется, не собираются идти в суд.

Наследники модного дома Gucci остались недовольны клеветой, которая присутствует в фильме режиссера Ридли Скотта «Дом Gucci». Заявление семьи публикует Ansa.

Они отмечают, что некоторые события, освещаемые в фильме, не соответствуют реальности. Наследники не понимают, почему создатели ленты не пытались связаться с ними, чтобы узнать правду и уточнить подробности. Это сделало бы «Дом Gucci» честнее, уверены представители модного дома.

Семья Гуччи, уверены в модном доме, представлена не в самом лучшем свете. Это оскорбительно, говорится в документе.

«Gucci был инклюзивним на протяжении всей своей 70-летней истории (…) Члены семьи Гуччи оставляют за собой полное право защищать имя, имидж и достоинство своих близких»,

— говорится в опубликованном послании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дизайнер Том Форд раскритиковал фильм «Дом Gucci».