В Пулково ночью 1 декабря задержали один самолет

В Пулково ночью 1 декабря задержали один самолет
В Пулково задержали рейс до Тамбова. Фото: pexels.com

Сегодня ночью, 1 декабря, один внутренний рейс покинет петербургский аэропорт Пулково с задержкой.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты до города Тамбова. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы.

Изначально планировалось, что самолет улетит из Петербурга в Тамбов в 07:00, но вылет перенесли на три с половиной часа. Борт поднимется в небо в 10:30. Рейс 7R 291 обслуживает авиакомпания «РусЛайн».

Остальные рейсы должны вылететь по расписанию. Причина задержки не указывается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в аэропорту Пулково. В результате происшествия никто не пострадал.

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