В мире коронавирусом заразились более 262,7 млн человек

За всю пандемию наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в США, Индии и Бразилии. Фото: Pixabay

За всю пандемию наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в США, Индии и Бразилии. Фото: Pixabay

В мире по данным на утро 1 декабря выявленных случаев коронавируса насчитывается 262 720 061. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

За время пандемии, согласно последним данным, число умерших из-за последствий ковида и пневмонии достигло 5 214 810.

Странами-лидерами по заболеваемости за последний месяц остаются США (2 315 354 случаев за месяц), Германия (1 235 611) и Великобритания (1 104 803).

За всю пандемию наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в США, Индии и Бразилии.

Больше всего заразившихся и скончавшихся с начала пандемии насчитывается в Соединенных Штатах, где суммарно подтверждено 48 540 540 случаев COVID-19, а количество смертей выросло до 780 088.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где общее число инфицированных COVID-19 достигло 34 587 822, а с начала пандемии от последствий заражения вирусом в стране умерло 468 980 человека.

На третьей позиции по заболеваемости находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 094 459 заболевших, умерло 614 681 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Михаил Мишустин сообщил о стабилизации ситуации с СOVID в России.