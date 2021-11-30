Михаил Мишустин сообщил о стабилизации ситуации с СOVID в России

Михаил Мишустин сообщил о стабилизации ситуации с СOVID в России
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

По словам премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, в стране произошла стабилизации эпидемиологической ситуации.

Об этом глава кабинета министров сообщил во вторник, 30 ноября.

Однако, по мнению Мишустина, это не дает права окончательно расслабиться. Крайне важно продолжать соблюдать все продиктованные меры предосторожности.

«Если говорить о России, по ряду регионов мы видим стабилизацию ситуации, но в целом расслабляться нельзя, крайне важно соблюдать меры предосторожности», — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Российский совет торговых центров обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой оказать материальную поддержку на время введения QR-кодов.

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