Петербуржец пытался отсудить у МВД 1 млн из-за снятых с него штанов, но получил 2 тысячи

Мужчина заявил, что ему нанесли моральный вред во время задержания.

В Санкт-Петербурге рассмотрели исковое заявление мужчины, который имел претензии к ГУ МВД по городу и Ленинградской области. Поводом для разбирательств стали снятые штаны и ощущение униженности. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Известно, что мужчину задержали в январе 2021 года из-за подозрений в том, что он находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские доставили его в отделение, где, по словам истца, его попросили снять спортивные штаны. На протяжении нескольких часов мужчина находился без одежды в окружении сотрудников правоохранительных органов, что показалось ему очень унизительным.

Оскорблённый требовал взыскать убытки в 55 тысяч рублей и моральный вред в 1 миллион рублей. В итоге его требования удовлетворили частично, взыскав с МВД РФ за счет казны расходы на защитника и представителя в размере 35 тысяч рублей, госпошлину в 2 150 рублей и моральный вред в 2 тысячи рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти задержали распространителя наркотиков.