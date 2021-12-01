На Костюшко хотят установить пешеходные переходы, чтобы снизить число ДТП

На Костюшко хотят установить пешеходные переходы, чтобы снизить число ДТП
Проблему решат к весне 2022 года. Фото: pixabay.com

Довольно часто на участке случаются жесткие аварии — в том числе с участием детей.

Жители Московского района пожаловались в ЗакС на небезопасный участок дороги улице Костюшко, где частенько происходят жесткие аварии. Об этом сообщили в пресс-службе парламента сегодня, 1 декабря.

Председатель городского парламента Александр Бельский отметил, что ситуацию уже взяли под контроль. В происходящем надеются разобраться к весне 2022 года.

Напоминаем, что СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» провела транспортное обследование улицы Костюшко. Решено, что нужны безопасные пешеходные переходы и заниженные тротуары.

Одна из аварий на Костюшко случилась в сентябре 2021 года. После нее в тяжелом состоянии госпитализировали ребенка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Костюшко машина сбила маленькую девочку.

дтп ЗакС московский район новости СПб


 

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На Костюшко хотят установить пешеходные переходы, чтобы снизить число ДТП
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