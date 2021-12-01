На Костюшко хотят установить пешеходные переходы, чтобы снизить число ДТП

Довольно часто на участке случаются жесткие аварии — в том числе с участием детей.
Жители Московского района пожаловались в ЗакС на небезопасный участок дороги улице Костюшко, где частенько происходят жесткие аварии. Об этом сообщили в пресс-службе парламента сегодня, 1 декабря.
Председатель городского парламента Александр Бельский отметил, что ситуацию уже взяли под контроль. В происходящем надеются разобраться к весне 2022 года.
Напоминаем, что СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» провела транспортное обследование улицы Костюшко. Решено, что нужны безопасные пешеходные переходы и заниженные тротуары.
Одна из аварий на Костюшко случилась в сентябре 2021 года. После нее в тяжелом состоянии госпитализировали ребенка.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Костюшко машина сбила маленькую девочку.