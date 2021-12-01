В Петербурге суд отказался возвращать квартиру семье пострадавшего от репрессий ленинградца

В Петербурге суд отказался возвращать квартиру семье пострадавшего от репрессий ленинградца
В Петербурге суд отказался возвращать квартиру семье пострадавшего от репрессий ленинградца. Фото: pixabay

Дзержинский районный суд Петербурга рассмотрел иск внуков осужденного по политическим мотивам ленинградца и в результате отказался возвращать им недвижимость, о которой было заявлено.

Родственники пострадавшего от репрессий ленинградца по решению суда Северной столицы остались без квартиры. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Прямые потомки пострадавшего от репрессий деда попросили Дзержинский суд вернуть им квартиру или предоставить другую недвижимость в Петербурге. Суд в удовлетворении этих требований отказал.

Дед заявителей был осужден в далеком 1936 году за измену родине. Наказание мужчина отбывал в Монголии, но в 1995 году приговор был отменен. Супруга и дочь обвиняемого ленинградца жили в Ленинграде. В 1937 году их выслали в Архангельскую область, как семью осужденного по политическим мотивам. Жена была реабилитирована в 1965 году. В документах она значилась, как супруга врага народа.

После войны дочь мужчины переехала из Архангельской области в Ульяновск. В 1995 году ее признали пострадавшей от политических репрессий. В 1996 году женщина была реабилитирована.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что история с недвижимостью ленинградца началась еще в сентябре. Евгений и Олег Васины — внуки расстрелянного в 1930-х годах военного руководителя Ленинградского гидрометеорологического техникума. Их мать и бабушка были высланы из города, а теперь братья хотят вернуться в Северную столицу и получить от властей моральную компенсацию и старую квартиру деда в центре Петербурга.

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