Внуки жертвы политрепрессий хотят отсудить у Смольного компенсацию и две квартиры

Евгений и Олег Васины — внуки расстрелянного в 1930-х годах военного руководителя Ленинградского гидрометеорологического техникума. Их мать и бабушка были высланы из города, а теперь братья хотят вернуться в Северную столицу и получить от властей моральную компенсацию и старую квартиру деда в центре Петербурга.

Как рассказывает объединенная пресс-служба городских судов, Александр Павлов жил в двух квартирах дома №40 по улице Воинова. В сентябре 1936 года мужчина был признан виновным в контрреволюционной деятельности, после чего сослан в Монголию — так предполагают родственники, поскольку с момента ареста его не видели, а дата и место захоронения Павлова неизвестны.

Между тем, его жену и дочь как родственников врага народа выслали из Ленинграда в 1937 году в Архангельскую область. Супруга была реабилитирована в 1965 году и скончалась в Ульяновске — в её документах сохранилась пометка о связи с политическим преступником.

Дочь Павлова после окончания института оказалась в Магаданской области, где вышла замуж, сменила фамилию на Васину и родила двоих сыновей. В 1995 году её признали пострадавшей от политрепрессий, а в 1996 реабилитировали. В 1995-м также отменили приговор военруку и прекратили уголовное дело, хотя информация о реабилитации отсутствует. Теперь дети женщины, Евгений и Олег Васины, надеются, что суд подтвердит факт их вынужденного переселения и признает пострадавшими от последствий политических репрессий.