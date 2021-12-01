В декабре спортивные трибуны Петербурга могут быть заполнены на 50%

В декабре спортивные трибуны Петербурга могут быть заполнены на 50%
В декабре спортивные трибуны Петербурга могут быть заполнены на 50%. Фото: Baltphoto

На спортивные мероприятия в декабре могут попасть те гости и жители города, у которых есть QR-код о вакцинации или подтверждение перенесенного в течение последних шести месяцев заболевание коронавирусом. Заполняемость трибун при этом может составить только 50%.

Спортивные арены в городе до конца года могут быть заполнены только на половину. Об этом в своем Telegram-канале сообщает вице-губернатор Борис Пиотровский.

Предстоящие матчи чемпионата КХЛ и чемпионата Высшей лиги по хоккею, а также встречи матчи «Зенита» на «Газпром Арене», игры волейбольного и баскетбольного клубов «Зенит» на «Сибур Арене», чемпионат России по фигурному катанию, турнир по единоборствам «АСА 113», «Финал четырех» Кубка России по волейболу среди мужских команд пройдут с 50% заполняемостью стадионов.

Также отмечается, что все антикоронавирусные ограничения сохраняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 3 и 8 декабря в связи с матчами «Зенита» на Крестовском острове изменится движение транспорта.

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