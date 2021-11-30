Из-за матчей «Зенита» на Крестовском острове изменится движение транспорта

Из-за матчей &#171;Зенита&#187; на Крестовском острове изменится движение транспорта
В связи с матчами на "Газпром Арене" на Крестовском острове изменится движение транспорта. Фото: Batphoto

Из-за грядущих матчей на «Газпром Арене» 3 и 8 декабря будет изменено движение на Крестовском острове.

Два заключительных матча «Зенита» ограничат движение на Крестовском острове 3 и 8 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Движение 3 и 8 декабря на сутки будет перекрыто по адресам:

ул. Савиной в направлении от Петровской пл. к Большому Петровскому мосту; Большой Петровский мост в направлении от ул. Савиной к Южной дороге; наб. Гребного канала в направлении от Бодрова пер. к Северной дороге; Крестовский пр. в направлении от Рюхиной ул. к Южной дороге; Южная дорога в направлении от Крестовского пр. к Теннисной аллее; Северная дорога в направлении от Бодрова пер. к Велосипедной аллее.

Ограничен путь будет 3 декабря с 16:00 до 22:00 и 8 декабря с 17:45 до 23:45 также по некторым адерсам:

Рюхина ул. в направлении от проезда вдоль д. 1 по Кемской ул. к Морскому пр.; наб. Мартынова от Рюхиной ул. до наб. Гребного канала; Теннисная аллея в направлении от Южной дороги; Велосипедная аллея в направлении от Северной дороги; Яхтенная ул. от ул. Савушкина до Яхтенного моста; Приморский пр. от Беговой ул. до Яхтенной ул.

Путем установки дорожных знаков движение транспорта будет ограничено 3 декабря с 15600 до 20:00 и 8 декабря с 16:45 до 23:45:

«Направление движения по полосам» по Крестовскому пр. за пересечением с Рюхиной ул. в направлении к Южной дороге;

Кроме того, 3 декабря с 19:00 до 23:00 и 8 декабря с 20:45 до 00:45 будет изменено движение:

«Движение направо» по нечетной стороне Яхтенной ул. при выезде с прилегающей территории.

Отмечается, что 3 декабря с 16:00 до 22:00 и 8 декабря с 17:45 до 23:45 по Теннисной и Велосипедной аллеям будет осуществляться двустороннее движение.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на проспекте Ветеранов движение транспорта ограничат до марта 2022 года.

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