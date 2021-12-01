Житель Луги оказался охвачен огнем и попал в реанимацию

Житель Луги оказался охвачен огнем и попал в реанимацию
Житель Луги оказался охвачен огнем и попал в реанимацию. Фото: "Яндекс.Карты"

Житель Луги выжил после того, как его полностью охватило пламя, но настоящий момент находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В городе Луга на центральной площади недалеко от Дома культуры 29-летний мужчина оказался в плену пламени. Все произошло 30 ноября. Об этом сообщает 47news.

По предварительным данным, мужчина мог совершить поджог из-за расставания с девушкой. На своей странице мужчина оставил «послание» бывшей возлюбленной.

Жители Луги отмечали, что пахнущий бензином мужчина посетил круглосуточный магазин «Водолей». У продавщиц он требовал зажигалку и через некоторое время снова прибежал в магазин, но уже полуголый, в огне. Тушить огнеопасного бросились молодые люди, отдыхавшие у ДК.

На настоящий момент его состояние тяжелое. Врачи не могут дать никаких прогнозов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Невском проспекте 1 декабря образовалась пробка из-за столкновения автобуса и «Мерседеса». На настоящий момент движение восстановлено.

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