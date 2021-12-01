На Невском проспекте образовалась пробка из-за столкновения автобуса с «Мерседесом»

На Невском проспекте образовалась пробка из-за столкновения автобуса с "Мерседесом". Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Невском проспекте образовалась пробка из-за столкновения автобуса с "Мерседесом". Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Вечером 1 декабря на Невском проспекте образовалась пробка из-за столкновения автобуса и «Мерседеса». На настоящий момент движение восстановлено.

В среду вечером, около 20 часов на Невском проспекте Петербурга образовался затор из-за столкновения. На пересечении Невского проспекта с Полтавской улицей пассажирский автобус столкнулся с «Мерседесем». Об этом сообщается в Telegram-канале «Мегаполис».

Судя по предоставленным очевидцами снимкам, видимых повреждений на транспорте нет. Предположительно, водитель иномарки не рассчитал расстояние и зацепил автобус. Сведения о пострадавших не поступали.