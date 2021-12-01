На Невском проспекте образовалась пробка из-за столкновения автобуса с «Мерседесом»

Вечером 1 декабря на Невском проспекте образовалась пробка из-за столкновения автобуса и «Мерседеса». На настоящий момент движение восстановлено.
В среду вечером, около 20 часов на Невском проспекте Петербурга образовался затор из-за столкновения. На пересечении Невского проспекта с Полтавской улицей пассажирский автобус столкнулся с «Мерседесем». Об этом сообщается в Telegram-канале «Мегаполис».
Согласно данным «Яндекс.Пробок», Полтавская улица полностью встала на участке от Гончарной улицы до Невского проспекта, но настоящий момент движение нормализовалось.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что 30 ноября в Волосовском районе Ленобласти произошло ДТП с участием грузовика «Урал», в котором находились курсанты Росгвардии. В результате пострадали 14 человек, находящихся в кузове: 12 рядовых и двое сержантов, всем от 21 до 24 лет.