В Красном селе задержали подозреваемого в двойном убийстве

В Красном селе задержали подозреваемого в двойном убийстве
В Красном селе задержали подозреваемого в двойном убийстве. Фото: pixabay

В Красносельском районе Санкт-Петербурга был задержан 22-летний подозреваемый в убийстве двух человек.

Во вторник, 30 ноября, с заявлением обратилась 82-летняя жительница Красного Села. Она утверждала, что к ней в квартиру явился знакомый внука в состоянии наркотического опьянения. В результате внезапно вспыхнувшей ссоры молодой человек убил 49-летнюю дочь заявительницы и находившегося в гостях 24-летнего друга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области. По данным источника 78.ru в правоохранительных органах, внук пенсионерки также госпитализирован с различными ранениями.

Злоумышленник скрылся с места преступления, но сотрудники ППС задержали его при патрулировании территории на Гвардейской улице, при этом по всем признакам мужчина снова был под наркотиками.

По данным происшествия в настоящий момент проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что житель Луги выжил после того, как его полностью охватило пламя, но настоящий момент находится в реанимации в тяжелом состоянии. О его состоянии врачи не дают прогнозов.

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