В Красном Селе дагестанец без причины убил двух людей

Еще один человек получил травмы и был госпитализирован.

В Красном Селе выясняются обстоятельства смерти двух людей, на которых напали с ножом. Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел в ночь на 1 декабря в квартире на улице Суворова.

Там по непонятной причине гражданин Дагестана напал на трех людей. В итоге от серьезности полученных травм на месте скончались мужчина 1998 года рождения и женщина 1972 года рождения. С колото-резанными ранами также госпитализировали мужчину 1990 года рождения – его состояние оценивается как удовлетворительное.

По предварительной данным, мужчина пришел к семье в гости, после чего повел себя неожиданной агрессивно. После содеянного он скрылся с места, выпрыгнув из окна, но его оперативно задержали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ревнивого наркомана, ударившего возлюбленную 85 раз ножом, отправили в колонию на 13 лет.