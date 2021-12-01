Ревнивого наркомана, ударившего возлюбленную 85 раз ножом, отправили в колонию на 13 лет

Мужчина признал свою вину.

В Санкт-Петербурге огласили приговор мужчине, который жестоко убил свою возлюбленную. Ему предстоит провести за решеткой 13 лет, а также выплатить один миллион рублей. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Инцидент произошел 5 декабря 2020 года. Дмитрий, находясь в состоянии наркотического опьянения, поругался со своей девушкой на почве ревности. Он избил возлюбленную, после чего та попыталась сбежать. Потерпевшая выпрыгнула из окна третьего этажа, при этом не получив серьезных травм.

Дмитрий решил не останавливаться на достигнутом результате. Он затащил жертву обратно домой, положил ее в ванну с водой и нанес девушке около 85 ударов ножом.

Чтобы никто не слышал, как девушка кричит, Дмитрий включил воду. В итоге затопило соседей, которые вызвали полицейских. Подозреваемый признал свою вину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти задержали распространителя наркотиков.