В Петербурге задержали мошенника, обманувшего сотню человек на 12 млн рублей

При себе у мужчины был ноутбук. Фото: pixabay.com

При себе у мужчины был ноутбук. Фото: pixabay.com

Многомиллионные хищения со счетом граждан остановлены.

В Санкт-Петербурге задержали 27-летнего жителя Новосибирска, который подозревается в многомиллионных хищениях со счетов граждан. Полицейские считают, что его жертвами стали около сотни человек, которые лишились более 12 миллионов рублей. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что злоумышленник установил на потолке в одном из торговых центров города скрытую камеру. Она фиксировала все данные, которые вводили клиенты банка – в том числе пин-коды.

В сам банкомат было встроено скимминговое устройство для считывания данных с пластиковых карт. Благодаря собранной информации мужчина мог изготавливать дубликаты карт.

«Похищенные средства переводились на подконтрольные счета, а затем конвертировались в криптовалюту»,

— говорится в сообщении.

Пойманный мужчина стал фигурантом уголовного дела. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что злоумышленники за последние месяцы списали с россиян более 3 млрд рублей.