Коронавирус унес жизни 57 петербуржцев за сутки

Коронавирус унес жизни 57 петербуржцев за сутки
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге за минувшие сутки скончались 57 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно во четверг, 2 декабря. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 26 320 человек.

Отмечается, что за последние сутки Петербург занял второе место в России по числу зараженных. В городе выявлено 3 131 инфицированного. Следом идет Москва, где болезнь подхватили еще 2 606 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российская вакцина «Спутник V» является надежным средством защиты от нового омикрон-штамма COVID-19. Эффективность прпарата составит не менее 80%. Однако выводы можно будет делать только спустя время, когда будут получены результаты исследований.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

коронавирусная пандемия новости СПб умершие в спб


 

Новости партнеров
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Шукшина дала отпор врачам: «Здоровые не должны жить по правилам для больных!»
Шукшина дала отпор врачам: «Здоровые не должны жить по правилам для больных!»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти школьные каникулы начнутся 25 декабря
В Петербурге за сутки госпитализировали 403 человека с COVID
Иконостас Смольного собора восстановят в Петербурге
Спустя 24 года задержан подозреваемый в убийстве, краже и разбоях
Пассажиры провезли 1,5 грамма наркотика через Лондон и Стамбул, но попались ...
В Петербург не пропустили 52 тонны груш
С улиц Петербурга за сутки 44 тыс. кубометров снега
В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 371 человека