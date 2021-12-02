Коронавирус унес жизни 57 петербуржцев за сутки

В Петербурге за минувшие сутки скончались 57 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно во четверг, 2 декабря. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 26 320 человек.

Отмечается, что за последние сутки Петербург занял второе место в России по числу зараженных. В городе выявлено 3 131 инфицированного. Следом идет Москва, где болезнь подхватили еще 2 606 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российская вакцина «Спутник V» является надежным средством защиты от нового омикрон-штамма COVID-19. Эффективность прпарата составит не менее 80%. Однако выводы можно будет делать только спустя время, когда будут получены результаты исследований.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.