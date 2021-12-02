ФАС согласовала цену на «Спутник М»

ФАС согласовала цену на «Спутник М»
Пункт вакцинации в ТЦ "Галерея". Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на детскую вакцину от коронавируса «Спутник М».

Согласованная цена на 30% ниже цены на вакцину для взрослых «Спутник V» и составляет 600,48 рубля, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Напомним, детскую вакцину от коронавируса «Спутник М» зарегистрировали 24 ноября. В Центре имени Гамалеи отметили, что вакцинация детей этим препаратом может начаться в конце декабря, а в группе от 6 до 11 лет — еще через два месяца.

Подростковая вакцина от ковида, как и «Спутник V», является двухкомпонентной, прививки ставят с перерывом в три недели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что терапевт пояснил, чем отличается подростковая вакцина «Спутник М» от обычной. Специалист рассказал, что препараты очень похожи, вот только «Спутник М» менее интенсивный – примерно в пять раз.

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