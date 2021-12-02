Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась за последнюю неделю. Он отметил, что число ковид- пациентов в больницах уменьшается.

«Не было ни падений, ни подъемов, мы остались на одном уровне. Надеемся, что резкого роста не будет, хотя эпидситуация сложная, продолжаются ОРВИ заболевания, на этом фоне начинаются волатильные движения», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Отметим, что за последние сутки в Москве выявлено 3 805 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 869 человек, скончались 92 пациента. На ИВЛ находятся 568 человек.

В городе выздоровели ещё 3 634 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 779 716.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. По словам чиновника, показатель, по которому власти оценивают эпидемиологическую ситуацию по COVID-19, исчисляется по зарегистрированным случаям и данным Роспотребнадзора